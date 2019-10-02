Спорт

Прошли финальные соревнования по мини-футболу среди силовиков Псковской области

В рамках ежегодной спартакиады на Первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо» состоялись финальные соревнования по мини-футболу среди команд управлений и ведомств органов безопасности и правопорядка Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПРО ОГО ВФСО «Динамо».

Первое место в финальных соревнованиях заняла команда УФСБ России по Псковской области, второе - Управление Росгвардии по Псковской области, третье - УФСИН России по Псковской области.

Остальные места распределись следующим образом: