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Спорт

Себежские футболисты сыграли на межрегиональном этапе всероссийской акции «Уличный красава»

21.10.2019 12:16|ПсковКомментариев: 0

Завершился межрегиональный этап всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Псковскую область на соревнованиях по дворовому футболу представила команда «Метеор» из Себежа, которая стала лучшей по итогам регионального отбора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ. 

Команды Северо-Западного федерального округа встретились на футбольном поле стадиона «Авангард» в городе Выборг Ленинградской области 18-20 октября. Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд из 9 регионов.

В возрастной категории 14-15 лет было представлено 7 команд: Архангельская, Калининградская, Новгородская, Псковская и Вологодская области, Республика Карелия и Республика Коми.

Юные футболисты из Себежа отыграли три матча. Первой была встреча с командой из Вологодской области. Игра завершилась со счетом 0:0. Следующий матч себежский «Метеор» выиграл. Итог встречи с футболистами из Республики Коми – счет 1:0. Футбольную команду из Калининградской области обыграть не удалось. В ворота противника прилетел 1 мяч, а калининградские спортсмены забили 3 мяча.

По результатам соревнований Псковская область заняла 4 место. В тройку лидеров вошли футбольные команды из Архангельской, Вологодской и Калининградской областей.

«У нас четвёртое место. Много положительных и грустных эмоций от соревнований! Вологда оказалась выше нас по дополнительным показателям. Для выявления сильнейшей команды судьям пришлось считать даже желтые карточки. К сожалению, у нас оказалось на одну больше», - рассказал тренер футбольной команды «Метеор» Себеж Александр Ефремов.

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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