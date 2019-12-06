Спорт

Псковская «Таможня» стала обладателем Суперкубка по мини-футболу

В минувшие выходные, две лучшие команды Пскова по итогам прошлогоднего сезона (чемпион и победитель Кубка) определили нового обладателя Суперкубка по мини-футболу. Поединок проходил в спортивном зале «Писковичи».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, команда «Таможня» уверенно со счетом 6:2 одержала победу над «Автофаворитом». В составе победителей отличились Ярослав Андреев (дважды), Антон Пфенинг, Антон Мартов, Юрий Филиппов, Михаил Семёнов (автогол), а у «Автофаворита» мячи забили Максим Коркунов и Александр Васильев.

По сложившейся традиции в перерыве матча за Суперкубок чествовали ветеранов футбола. Ценным призом и памятным дипломом за вклад в развитие псковского футбола были награждены Владимир Страхов и Вадим Челноков.