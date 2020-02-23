Спорт

Насильно мы Гребную базу никуда переносить не будем – Михаил Ведерников

Гребную базу в Пскове насильно переносить не будут. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Состояние гребной базы плачевно. Состояние внутренних помещений ужасное. Несмотря на это, спортсмены показывали высокие результаты»,- отметил глава региона, напомнив что база находится в собственности профсоюзов.

«Когда мы посещали базу, мы предложили рассмотреть вариант по строительству гуманитарно-спортивного комплекса на берегу реки Великой. Место позволяет. По логике было правильно разместить там. Но и тренеры, и ребята выразили мнение, что они хотели бы остаться именно там, в этой локации, - отметил Михаил Ведерников. - Конечно, насильно мы никого никуда тащить не будем и постараемся обеспечить все условия для тренировок».

«Считаем необходимым передать ее в социальную аренду спортсменам с условной платой в 1 рубль. Пока такого решения в диалоге с Псковоблсовпрофом достичь не удалось», - резюмировал губернатор.