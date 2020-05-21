Спорт

Псковичей приглашают принять участие в онлайн-турнире по набиванию мяча

«Лига дворового футбола Псковской области» приглашает принять участие детей и подростков в новом онлайн-турнире по набиванию мяча головой.

Соревнования проводятся в трех возрастных группах среди мальчиков 2008-2010 года рождения, 2005-2007 года рождения, 2002-2004 года рождения и двух возрастных группах среди девочек 2002-2005 года рождения и 2006-2010 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В зачет идет набивание мяча головой, помогать набивать мяч другими частями тела не разрешается. Во время набивания видео не должно прерываться. Обязательное условие - набивать мяч необходимо в квартире или придомовой территории, если это частный дом. Соблюдая все меры предосторожности при пандемии (СОVID-19).



Победителем станет тот, кто набьет футбольный мяч, больше всего раз.

Видео можно присылать на почту: ai.sol@inbox.ru, «Вконтакте», в WhatsApp, Viber на телефон +7-911-699-46-28 ( обязательно указать: ФИО, дату рождения и количество набиваний, муниципалитет).

Победители будут награждены футбольным мячом, призеры ценными подарками.

Онлайн-турнир организован с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.