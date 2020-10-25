Спорт

Игорь Бортников: Хотелось бы видеть меньше политики в новостях о спорте

Хотелось бы видеть меньше политики в новостях о спорте. Такое мнение высказал председатель областной Федерации хоккея Игорь Бортников в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что предпочитает смотреть телевизор и получать информацию из интернет-ресурсов, в том числе читает Псковскую Ленту Новостей. «Больше всего читаю про спорт», - сказал Игорь Бортников и добавил, что хотел бы видеть меньше политики в новостях о спорте.

Председатель областной Федерации хоккея отметил, что его не раз приглашали на площадку ПЛН высказать мнение по тем или иные вопросам, связанным со спортом в Псковской области. «Время от времени обращаюсь к вашему информационному блоку, кроме спорта также интересуюсь политикой. Сейчас сложное время, события, связанные с пандемией затмили не только спортивную жизнь, но и многие другие моменты. Все складывается из частной жизни людей, простых людей, это самое актуальное и важное для всех нас», - сказал Игорь Бортников.

Говоря о медиапространстве Псковской области в целом, собеседник заметил, что на сегодняшний день в достаточном объеме освещаются события жизни региона.

По его словам, любому СМИ необходимо быть своего рода дискуссионной площадкой, отражать различные мнения и точки зрения по поводу тех или иных проблем и вопросов. «Бывает так, что интервью берут у участников события, а официальную точку зрения учитывают в последнюю очередь. Важно, чтобы официальная точка зрения была услышана, и не менялась картинка события. Часто бывает, что участники тех или иных событий могут эмоционально интерпретировать и исказить факты. В любом СМИ необходима дискуссия. Ведь два человека видят одновременно одно и то же действие, но каждый пересказывает его по-своему», - считает Игорь Бортников.