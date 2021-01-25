Спорт

Семинар по правилам игры в мини-футбол прошел в Пскове

28 января в Псковском городском молодежном центре состоялся семинар для арбитров и представителей команд по правилам игры в мини-футбол.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации по футболу, в рамках семинара обсуждались изменения в правила игры, принятые на 2020 и 2021 год.

В семинаре приняли участие 18 человек – судьи Псковской области и представители команд. Преподавателем семинара выступил действующий арбитр Высшей Лиги России по мини-футболу Владимир Фролов.

По всем многочисленным рассмотренным разделам правил игры были просмотрены и активно обсуждены видеоматериалы.