Спорт

10,5 тысяч человек официально занимаются футболом в Псковской области

10,5 тысяч человек официально занимаются футболом в Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Я вижу перспективу вдвое больше», - сказал он. В какой-то момент, по словам гостя студии, футбол в Псковской области сдал свои позиции. «Но виноваты сами. Мы полностью потеряли систему юношеских соревнований между территориями региона. Развитие футбола у нас сконцентрировалось только в Пскове и Великих Луках, потому что там есть специализированные школы и команды мастеров». Все остальные муниципалитеты занимаются футболом только благодаря энтузиазму «отдельных товарищей».

В понимании Александра Коновалова надо восстановить систему детско-юношеских соревнований и сделать это «спортивной пирамидой, при этом заполнив нишу подростков, которые вроде уже не очень нужны спортивным школам, но еще не нужны профессиональному футболу».