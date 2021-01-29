Спорт

Александр Коновалов надеется, что реконструкция «Машиностроителя» вернет псковичей на трибуны

Руководитель федерации футбола Псковской области, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов надеется, что реконструкция стадиона «Машиностроителя» вернет на трибуны массового зрителя - как это было в период существования прежнего ФК «Псков». Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его мнению, в период, когда все матчи в областном центре проходили на стадионе «747», массово заинтересовать болельщиков, как это было ранее на «Машиностроителе», не удалось. Несмотря на принимаемые меры, включая розыгрыши билетов, на матчи собиралось не более 300 человек. «Мы интересовались, и многие говорили, что им не хватает того духа, который был на «Машинке»», - рассказал Александр Коновалов. В то же время в последние несколько лет был отмечен рост числа просмотров онлайн-трансляций матчей. «Но кто этот болельщик? Это просто человек, который включил компьютер, чтобы он квакал, или он действительно любит футбол?», - отметил гость студии.

Александр Коновалов выразил надежду, что реконструкция «Машиностроителя» сможет переломить ситуацию вернуть на футбол массового зрителя. В то же время, он не уверен, что это следует делать путем разрешения продажи слабоалкогольных напитков на стадионах.

«В РФС серьезно обсуждался вопрос возвращения пива. Мы были в полушаге от этого, когда проходил ЧМ, и даже были согласования со стороны министерств. В этом, наверное, есть доля смысла, но не очень хочется верить, что алкоголь - единственное, что может вернуть человеку любовь к спорту», - заключил он.