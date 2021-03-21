Спорт

«Сигма» и «Интер» побеждают в первенстве Пскова по мини-футболу

В минувшие выходные завершилось первенство города Пскова по мини-футболу среди команд второй и первой лиги. В соревнованиях, которые проходили в залах спортивного комплекса «Писковичи» и «Олимп» с 30 января по 21 марта, участвовали 13 команд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, в турнире второй лиги первенствовала «Сигма», второе место заняла «Искра-Псковгражданпроект-2», а третье – «Прокуратура». Лучший бомбардиром стал Дмитрий Репин (Прокуратура), лучшим вратарём признан Эдуард Груничев (Сигма), лучшим защитником – Александр Алексеев (Прокуратура), а лучшим игроком – Дмитрий Смирнов (Сигма).

В турнире первой лиги золотые награды завоевал «Интер», серебряные – «Триумф», а бронзовые – «Дина». Лучший бомбардиром стал – Антон Артеменков («Триумф»), лучшим вратарем признан Максим Богданов («Интер»), лучшим защитником – Владислав Горбачук («Триумф»), лучшим нападающим - Руслан Смирнов («Дина»), и лучшим игроком – Александр Семенов («Интер»).