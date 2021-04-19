Спорт

Спартакиада «Твой выбор» по мини-футболу началась в Пскове

Спартакиада «Твой выбор» по мини-футболу началась в Пскове. Мероприятие проводят уже во второй год, в нем принимают участие школьники от 14 до 17 лет. Об эом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инициатор мероприятия - УМВД России по Псковской области, поддержку оказали администрация региона, а также областные комитеты по спорту и образованию.

В торжественной церемонии открытия спартакиады в Пскове приняли участие почетные гости: врио заместителя начальника УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Ильин, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев, а также представители псковского отделения мотоклуба «Ночные волки» Юрий Бурлин и Александр Сидорченко.

Выступающие обратились со словами напутствия к юным спортсменам, пожелали им удачи, сплоченности и победы.

Затем кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Ирина Шкута исполнила танец с булавами. По традиции каждый спортсмен и судья произнесли слова торжественной клятвы.

В завершение церемонии главный судья соревнований Александр Камезин поздравил всех спортсменов и любителей спорта с праздником, пожелал ребятам счастливых стартов и победных финишей.

В ходе зонального этапа соревнований в полуфинал спартакиады вышла команда Пыталовского района, обыграв команду Псковского района со счетом 4:1.