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В Пскове прошел турнир по мини-футболу в рамках сотрудничества с Эстонией

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Турнир по мини-футболу среди юношей города Пскова состоялся 20 апреля в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в рамках реализации проекта ER 78 «Promoting healthy lifestyles/ Healthy» («Распространение здорового образа жизни») программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. По итогам соревнований победителем стала команда «Спартак юниор», 2 место заняла команда «Писковичи», 3 место - команда «Родина», 4 место - «Спарта». Организатором мероприятия выступил комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Соревнования проводили в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи России и Эстонии, профилактики вредных привычек и малоподвижного образа жизни, а также продвижения высокой двигательной активности среди жителей городов. Смотрите также В рамках сотрудничества с Эстонией 15 апреля в Пскове пройдет турнир по волейболу