Спорт

Межрегиональный турнир по футболу среди юниоров пройдет в Пскове

Межрегиональный турнир по футболу в рамках V летней спартакиады молодежи России пройдет в Пскове с 26 по 30 апреля. Об этом сообщается в группе «Федерация футбола Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования по футболу II этапа V летней спартакиады Северо-Западного федерального округа проведут среди юниоров (до 16 лет, 2006 – 2007 годов рождения). Матчи турнира будут проходить на стадионе «Локомотив».

Планируется участие сборных команд Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелии, и Санкт-Петербурга. Команды будут разделены на 2 группы. Жеребьевка состоится 25 апреля. Начало игр 26 апреля в 09:30.

Продолжительность матчей 70 минут (2 тайма по 35 минут). На всероссийский финал выходит команда-победитель соревнований.