Спорт

Футбольные матчи в рамках проекта «Мяч дружбы» проходят в Псковской области

Псковское областное отделения Российского детского фонда продолжает реализацию футбольного проекта «Мяч дружбы». На сегодняшний день в рамках проекта активно проходят товарищеские матчи между командами детских интернатных учреждений, а также идет подготовка к кульминационному событию проекта – футбольному турниру «Маленькие сердца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

На протяжении всего учебного года более 400 воспитанников из 9 детских интернатных учреждений посещали футбольные тренировки и занятия по football3 (разновидность футбола, где дети сами выбирают и договариваются о правилах, по которым проведут матч).

В апреле прошла серия товарищеских матчей, где встречались футбольные команды из интернатных учреждений в разных возрастных категориях. Так, в играх между командами опочецких интернатных учреждений победу одержали футболисты Опочецкой коррекционной школы-интерната. Позже товарищеские встречи прошли между командами Великолукского центра специального образования №3.

«В этом учреждении обучаются дети с нарушениями интеллектуального развития, но, несмотря на свои особенности, ребята активно занимаются футболом и football3. В тренировочный и игровой процессы активно включаются и девочки. Они наравне с мальчиками играют в товарищеских матчах и участвуют в соревнованиях», - рассказали в детском фонде.

Сейчас команда сотрудников и волонтеров Детского фонда ведет активную подготовку к футбольному турниру «Маленькие сердца». В борьбе за главный кубок примут участие команды в двух возрастных категориях (средняя и старшая). Сначала юных футболистов ожидает серия отборочных матчей, а 21 мая команды поборются за призовые места на финале в Пскове.

«Помимо этого, в конце мая для детей будет организован футбольный фестиваль по football3, где ребята из разных интернатных учреждений смогут поиграть в футбол между собой, пообщаться, найти новых друзей», - добавили организаторы.