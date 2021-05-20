Спорт

Юные футболисты ФК «Псков» дебютируют в ЮФЛ

В воскресенье, 23 мая в Великих Луках состоится игра 1-го тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запада «Экспресс» Великие Луки – ФК «Псков». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола. Начало встречи в 15.00.

На Северо-Западе в ЮФЛ примут участие 10 футбольных школ региона: СШ Ленинградец, СШ Республики Коми, СШ Электрон (Великий Новгород), СШ-1 Котлас, СШ-7 Петрозаводск, СШОР Мончегорск, СШОР-5 Калининград, ЦПМФ Балтика (Калининград), а также две команды из Псковской области: СШОР Экспресс (Великие Луки) и ФК «Псков».

Команды сыграют между собой в два круга (дома и в гостях), матчи пройдут с мая по октябрь. В соревнования примут участие футболисты не старше 2006 года рождения.

По словам организаторов, Юношеская футбольная лига – это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.