Молодые арбитры Пскова и Великих Лук прошли обучение в спецшколе

Очередной выпуск футбольных судей подготовила «Школа молодого арбитра Псковской области». Свидетельства об окончании школы получили 6 судей из Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола.
Молодые арбитры проходили обучение в течение шести месяцев. Cвидетельства об окончании 1-го курса школы повышения квалификации судей получили пять начинающих судей: Екатерина Ермолаева (Псков), Ольга Холмочкина (Псков), Никита Денисенко (Псков), Павел Савельев (Великие Луки) и Илья Рожков (Великие Луки).
Свидетельство об окончании 2-го курса школы молодого футбольного арбитра получил псковский арбитр Иван Череп.
Организаторы «Школы молодого арбитра Псковской области» напоминают, что 1 июля 2021 года начнется обучение следующего набора школы.