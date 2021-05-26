Спорт

Псковская команда ветеранов выиграла турнир по футболу в Ленинградской области

Псковская команда ветеранов выиграла турнир по футболу в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель команды Наталья Герасимова.

Соревнования проходили с 22 по 23 мая в городе Кингисепп. В футбольном турнире участвовали ветераны в возрастной категории 45+ и старше.

Всего на мероприятие заявились шесть команд, в составе которых, в том числе, выступали бывшие игроки клуба «Зенит», чемпионы СССР.

Игры проходили по круговой системе. Сборная города Пскова выиграла все матчи.