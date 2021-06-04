Спорт

Региональные этапы соревнований «Кожаный мяч» пройдут в Великих Луках и Пскове

Финал областного этапа всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей 2010-2011 годов рождения (младшая группа) пройдет на стадионе «Экспресс» в Великих Луках с 5 по 6 июня. Об этом сообщается в группе региональной федерации футбола «ВКонтакте».

Фото: группа Федерации футбола Псковской области «ВКонтакте»

В группе «А» сыграют команды «Стрела» из Пскова, «Острович»из Острова, а также спортсмены из Невельского и Пустошкинского районов. В группе «В» встретятся команды «Великие Луки», «Дедовичи», «Святогорец» из Пушкинских гор и футболисты из Опочецкого района.

Матчи начнутся в 13.00.

Кроме того, финальные соревнования областного этапа среди юношей 2006-2007 годов рождения (старшая группа) состоятся в Пскове на стадионе «Локомотив» с 8 по 9 июня. В них примут участие команды «Дедовичи», «Стрела» из Порхова, «Святогорец» из Пушкинских гор, «Острович» из Острова, «Стрела» из Пскова, а также спортсмены из Невельского, Опочецкого и Пустошкинского районов.

Мандатная комиссия соберется 8 июня в 12.00, игры начнутся в 13.00.