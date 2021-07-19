Спорт

Футбольный лагерь организовали для воспитанников интернатов Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало летний футбольный лагерь в рамках проекта «Мяч Дружбы», который получил поддержку FIFA Foundation Community Programme. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Участниками лагеря стали 73 воспитанника Красногородской коррекционной школы-интерната, Центра специального образования №3 города Великие Луки и Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«В связи с ответственным отношением к проведению мероприятий в непростой период распространения коронавирусной инфекции формат летнего лагеря было решено изменить: вместо организации единого пространства для всех участников, юные футболисты провели незабываемые дни на базе своих учреждений. Всех участников проекта ждала насыщенная спортивная программа с ежедневными тренировками, товарищескими матчами, занятиями подвижными играми и творческими мастер-классами на свежем воздухе», - рассказали в Детском фонде.

Организаторы лагеря в рамках гранта закупили дополнительное спортивное оборудование и обеспечили качественное питание детей.

Кроме того, в рамках лагеря началась психологическая работа с ребятами по формированию принципов здоровой семьи. Занятия по football3 позволяют в интересном формате обсудить любые социально значимые вопросы и усвоить важные принципы в игровом формате.

В Детском фонде отметили, что возможность уделять особое внимание вопросам укрепления приоритета семьи среди воспитанников детских учреждений Псковской области появилась благодаря поддержке проекта со стороны благотворительного фонда CSS.

Команде сотрудников и волонтеров Детского фонда удалось провести один день на базе летнего лагеря в Печорах. В учреждении занимались как взрослые ребята, которые уже не первый год участвуют в проекте, так и совсем маленькие. У последних была специально адаптированная программа с учетом их возраста и возможностей.

«Мы очень благодарны Детскому фонду за поддержку именно спортивного направления – футбола и football3. Ребята с удовольствием занимаются! Этот проект у нас уже действует три года» - отметила директор ЦПД Печорского района Вера Печникова.