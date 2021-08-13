Спорт

ФК «Псков» победил великолукский «Экспресс» в финале Кубка Псковской области по футболу

Футбольный клуб «Псков» победил великолукский «Экспресс» в серии пенальти в финале Кубка Псковской области по футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации футбола.

Матч закончился со счетом 1:1. В серии пенальти победила псковская команда (4:3). Игра прошла без зрителей на стадионе «Локомотив» в Пскове 13 августа.

Розыгрыш Кубка Псковской области по футболу в 2021 году стартовал 22 мая матчами 1/16 финала. В соревнованиях принимали участие 18 команд.

ФК «Псков» на пути к финалу победил «Шелонь»/Порхов (5:1), «Чайку»/Гдов (2:0), «Стрелу»/Псков (2:0), а великолукский «Экспресс» обыграл «Себеж» (3:0), «Невель» (4:0) и «Остров-670» (2:0).