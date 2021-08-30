Спорт

Две псковские сельские школы стали лучшими по итогам Всероссийского фестиваля футбола

Две сельские школы Псковской области вошли в число лучших по итогам Всероссийского фестиваля футбола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Стали известны итоги второго этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» среди учащихся общеобразовательных организаций Российской Федерации. Фестиваль прошел в 46 регионах России и вовлек в себя 120 тысяч обучающихся.

Псковскую область на фестивале представили Дедовичская средняя школа № 2, Ильинская средняя школа муниципального образования «Красногородский район» и Новоржевская средняя школа.

По итогам II этапа Всероссийского фестиваля в число лучших вошли Дедовичская и Ильинская средние школы.

«Благодарим директоров и педагогов вышеуказанных общеобразовательных организаций, детей и родителей, принявших участие во втором этапе Всероссийского Фестиваля "Футбол в школе", и приглашаем школы к участию в фестивале в 2021-2022 учебном году», - добавили в комитете.