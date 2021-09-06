Спорт

«Кубок трехсотлетия» достался футболистам псковской прокуратуры

В Пскове прошел турнир по мини-футболу, приуроченный к 300-летию со дня образования органов прокуратуры России. Победу одержала команда прокуратуры Псковской области, сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

За «Кубок трехсотлетия» боролись команды прокуратур субъектов Северо-Западного федерального округа России, в том числе Санкт-Петербурга, Новгородской, Архангельской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми, а также региональные команды следственного управления Следственного комитета, управления федеральной службы судебных приставов и администрации Псковской области.

«Благодарим всех участников данного мероприятия: спортсменов, судей, болельщиков, медперсонал. Отдельная благодарность Администрации Псковской области за помощь в организации турнира», - отметили в прокуратуре региона.