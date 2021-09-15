Спорт

Футболисты псковского «Горводоканала» вышли в плей-офф всероссийского турнира

Псковская команда приняла участие в юбилейном, десятом по счету Всероссийском отраслевом турнире по мини-футболу «Кубок водоснабжения», который состоялся 11 сентября в московском футбольном манеже «Чертаново». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

Традиционные соревнования, организованные Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке Фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», проходят с 2014 года. В этом сезоне турнир собрал в столице восемь команд, представляющих ведущие предприятия и компании отрасли.

«Матч лидеров группы, которые обеспечили себе места в "Золотом" полуфинале, завершился "гроссмейстерской" ничьей, хотя нельзя сказать, что он получился скучным. Обе команды атаковали, а в одном из эпизодов мы увидели неплохую попытку вологодского футболиста пробить через себя в падении. Но в этот раз оборона и желание избежать ненужного риска взяли верх. Псковский коллектив, ставший настоящим открытием соревнований, вышел в плей-офф с первого места, забив семь голов и не пропустив ни одного», - рассказали в «Горводоканале».

На предприятии отметили, что руководители не так часто играют за свои команды в официальных матчах. И еще реже случаи, добавили там, когда они не просто выходят на поле, а являются одними из лидеров. Один из таких руководителей — директор МП города Пскова «Горводоканал», автор одного из голов на групповом этапе Константин Болотин:

— Команду на предприятии мы создали буквально полгода назад, и «Кубок РАВВ» — всего второй турнир в нашей истории. Первый, «Кубок Вызова» по мини-футболу, проходил у нас в городе, и там мы заняли второе место. А «Кубок РАВВ» — наш первый выездной турнир. Это интересный опыт. Планируем приезжать в Москву и дальше.

— Успели наладить тренировочный процесс?

— Все без исключения футболисты работают на нашем предприятии, но пока, к сожалению, регулярно тренироваться не получается. Как я уже сказал, команда создана не так давно, и время для тренировок из-за разницы в расписании смен сотрудников выбрать непросто. Однако мы постараемся решить этот вопрос.

— Какие цели вы ставите перед командой на этом турнире?

— В первую очередь, естественно, хотим посмотреть на другие команды, познакомиться с ребятами из других городов. А каким будет итоговый результат — посмотрим.

— Многие ли сотрудники «Горводоканала» неравнодушны к спорту?

— Играть в футбол пока собираются 12-15 человек. А вообще у нас в компании около 700 сотрудников, немало молодежи, и многие увлекаются каким-нибудь видом спорта, например, плаванием.

— Планируете поощрить своих ребят в случае успешного выступления?

— Видите, они уже навострили уши. Естественно, планирую. Я, как директор, буду поддерживать команду во всем. В том числе и потому, что сам люблю футбол: занимался этим видом спорта в детстве. Считаю, что поездки на такие турниры важны: это возможность и отдохнуть, и расслабиться, и пообщаться с коллективом.