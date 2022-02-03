Спорт

Команда Печорского района победила в региональных соревнованиях по лыжным гонкам

Команда Печорского района одержала победу в Чемпионате и Первенстве Псковской области по лыжным гонкам в командном зачете сегодня, 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации лыжных гонок.

Фото здесь и далее: федерация лыжных гонок Псковской области

Так, Печорский район набрал 16 941 очко, город Псков - 16 754 очка, а город Великие Луки - 15 485 очков.

Помимо этого, четвертое место занял Невельский район, пятое - Островский, шестое - Стругокрасненский, седьмое - Дедовичский, восьмое - Порховский, девятое - Псковский.

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«Поздравляем победителей и призеров в личном и в командном зачете и желаем новых побед! Благодарим бригаду судей за четкую и профессиональную работу в эти два соревновательных дня!» - написали в группе.

Напомним, печорские спортсмены стали лучшими по результатам первого дня Чемпионата и Первенства Псковской области по лыжным гонкам.

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