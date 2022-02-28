Сборную России по велоспорту отстранили от участия в международных соревнованиях

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить сборные России и Белоруссии по велоспорту от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Решение вступило в силу незамедлительно, оно касается абсолютно всех велосипедных дисциплин, сообщает «Велодейли».
Вместе с этим UCI аннулирует лицензии для российских велокоманд и не будет рассматривать заявки из России на получение таких лицензий. Таким образом, статуса команды UCI лишатся:
UCI принял решение исключить из своего календаря все велогонки, проходившие на территории России: «Гран-при Москвы», «Пять колец Москвы», «Гран-при Санкт-Петербурга», а также национальные чемпионаты по велоспорту России и Белоруссии. Заявки от российских и белорусских компаний или органов власти на проведение соревнований более не рассматриваются.
Всем велосипедистам в рамках гонок UCI отныне запрещается использование любых эмблем, названий, сокращений, флагов или гимнов, связанных с Россией и Белоруссией.
UCI запрещает организаторам мероприятий Международного календаря UCI приглашать российские и белорусские клубные, региональные или смешанные команды. Вместе с этим российских и белорусских комиссаров не будет на гонках под эгидой UCI — то есть всего мирового велоспорта.
В Союзе отметили, что российские и белорусские велосипедисты, имеющие лицензии UCI, имеют право принимать участие в соревнованиях международного календаря UCI со своими командами при условии, что это не российская или белорусская велокоманда. Российские и белорусские гонщики также могут участвовать в соревнованиях международного календаря UCI, если разрешена индивидуальная регистрация. Но любое их участие должно быть нейтральным: командам и организаторам гонок предлагается изъять любое упоминание России или Белоруссии, включая название, эмблемы, аббревиатуры и флаги, и заменить их нейтральным упоминанием или наименованием на всех мероприятиях.
«Решение не вводить тотальный запрет на участие российских и белорусских спортсменов на всех международных мероприятиях основано на достижении баланса всех интересов. В частности, речь идет об учете договорных прав заинтересованных гонщиков и команд, а не о несправедливом наказании команд, не являющихся российскими или белорусскими», — говорится в сообщении международного союза велосипедистов.
Кроме того, правление UCI приняло решение ввести специальное положение, позволяющее российским и белорусским велосипедистам с несколькими гражданствами запрашивать изменение своего спортивного гражданства без каких-либо ограничений. Можно будет ускорить процедуру относительно этой меры, которая уже существует в регламенте UCI.
В Федерации велоспорта России прокомментировали решение UCI следующим образом: «Федерация велосипедного спорта России сожалеет, что было принято решение относительно отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Президиум ФВСР в ближайшее время обсудит решение по усилению внутреннего российского календаря и проработает вопрос о проведении гонок, лишенных международного статуса в формате российских стартов. Также ФВСР надеется получить подробную информацию по нейтральному статусу для спортсменов в ближайшее время».
Ранее сообщалось, что международная федерация лыжного спорта не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.