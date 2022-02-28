Спорт

Сборную России по велоспорту отстранили от участия в международных соревнованиях

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить сборные России и Белоруссии по велоспорту от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Решение вступило в силу незамедлительно, оно касается абсолютно всех велосипедных дисциплин, сообщает «Велодейли».

Вместе с этим UCI аннулирует лицензии для российских велокоманд и не будет рассматривать заявки из России на получение таких лицензий. Таким образом, статуса команды UCI лишатся:

Gazprom — RusVelo (Россия)

Континентальная команда «Возрождение» (Россия)

Трековая команда Marathon Tula (Россия)

Континентальная команда CCN Factory Racing (Белоруссия)

Континентальная команда «Минский велоклуб» (Белоруссия)

Женская континентальная команда «Минский велоклуб» (Белоруссия).

UCI принял решение исключить из своего календаря все велогонки, проходившие на территории России: «Гран-при Москвы», «Пять колец Москвы», «Гран-при Санкт-Петербурга», а также национальные чемпионаты по велоспорту России и Белоруссии. Заявки от российских и белорусских компаний или органов власти на проведение соревнований более не рассматриваются.

Всем велосипедистам в рамках гонок UCI отныне запрещается использование любых эмблем, названий, сокращений, флагов или гимнов, связанных с Россией и Белоруссией.

UCI запрещает организаторам мероприятий Международного календаря UCI приглашать российские и белорусские клубные, региональные или смешанные команды. Вместе с этим российских и белорусских комиссаров не будет на гонках под эгидой UCI — то есть всего мирового велоспорта.

В Союзе отметили, что российские и белорусские велосипедисты, имеющие лицензии UCI, имеют право принимать участие в соревнованиях международного календаря UCI со своими командами при условии, что это не российская или белорусская велокоманда. Российские и белорусские гонщики также могут участвовать в соревнованиях международного календаря UCI, если разрешена индивидуальная регистрация. Но любое их участие должно быть нейтральным: командам и организаторам гонок предлагается изъять любое упоминание России или Белоруссии, включая название, эмблемы, аббревиатуры и флаги, и заменить их нейтральным упоминанием или наименованием на всех мероприятиях.

«Решение не вводить тотальный запрет на участие российских и белорусских спортсменов на всех международных мероприятиях основано на достижении баланса всех интересов. В частности, речь идет об учете договорных прав заинтересованных гонщиков и команд, а не о несправедливом наказании команд, не являющихся российскими или белорусскими», — говорится в сообщении международного союза велосипедистов.

Кроме того, правление UCI приняло решение ввести специальное положение, позволяющее российским и белорусским велосипедистам с несколькими гражданствами запрашивать изменение своего спортивного гражданства без каких-либо ограничений. Можно будет ускорить процедуру относительно этой меры, которая уже существует в регламенте UCI.

В Федерации велоспорта России прокомментировали решение UCI следующим образом: «Федерация велосипедного спорта России сожалеет, что было принято решение относительно отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Президиум ФВСР в ближайшее время обсудит решение по усилению внутреннего российского календаря и проработает вопрос о проведении гонок, лишенных международного статуса в формате российских стартов. Также ФВСР надеется получить подробную информацию по нейтральному статусу для спортсменов в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что международная федерация лыжного спорта не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.