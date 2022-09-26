Спорт

Команда школы №26 завоевала первое место на Первенстве города Пскова по мини-футболу

Первенство города по мини-футболу среди общеобразовательных школ в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» состоялось в Пскове с 3 по 7 октября. Соревнования прошли в средней возрастной группе среди ребят 2009-2010 годов рождения на площадке школы №47. В турнире приняли участие по четыре команды мальчиков и девочек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

По результатам соревнований победителем Первенства среди мальчиков стала команда Псковского педагогического комплекса. Второе место завоевали ребята из Естественно-математического лицея №20, на третьем месте – команда школы №5.

Среди девушек первое место заняла команда Псковского педагогического комплекса. На втором месте – команда Погранично-таможенно-правового лицея. Третье место завоевали девочки из Естественно-математического лицея № 20.