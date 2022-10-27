Спорт

Ещё одно футбольное поле появится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Ещё одно футбольное поле появится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.



Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Необходимые для него материалы и оборудование – внутренняя засыпка, кварцевый песок, резиновая крошка, искусственная трава и вагон-раздевалка – уже прибыли в футбольный клуб «Псков».

Помимо этого, выделены средства на устройство основания, дренажа, покрытия, освещения и оградительной сетки. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение этих работ. Они начнутся в этом и завершатся в следующем году.

«Создание еще одного поля для занятий футболом стало возможным благодаря программе Российского футбольного союза. Псков – один из немногих субъектов СЗФО, в котором успешно работает центр подготовки футболистов, в том числе женской команды. Располагаться площадка будет справа от входа на стадион. Это будет полноценное тренировочное поле, соответствующее стандартам РФС, которое позволит разгрузить основное», - написал Борис Елкин.