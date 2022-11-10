Спорт

Определён победитель спартакиады по мини-футболу среди псковских студентов СПО

Команда колледжа ПсковГУ стала победителем 13-ой областной спартакиады среди учащихся учреждений среднего профессионального образования по мини-футболу (юноши). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В финальных соревнованиях приняли участие семь команд юношей из Великих Лук, Пскова, Опочки и Острова. Жеребьёвка поделила команды на две подгруппы, а затем в финальной части сыграли между собой команды, занявшие в своих подгруппах первые места, за 3-4 место - вторые места и так далее.

«Показав красивую и бескомпромиссную игру в финале, команда колледжа ПсковГУ одолела своих земляков из агротехнического колледжа со счетом 4:2. Не менее захватывающим оказалась и встреча за 3 место. Только по пенальти удалось выявить победителя во встрече великолукских команд - забив на один мяч больше, чем команда филиала ПсковГУ, бронзовыми призерами стала команда студентов-железнодорожников», - рассказали в центре.

На последующих местах команды Островского многопрофильного колледжа, студенты специального профессионального отделения ВГСХА и Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Следующий вид 13-ой областной спартакиады - волейбол (юноши) - состоится в Пскове 17 ноября.