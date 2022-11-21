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Спорт

ЧМ в Катаре снова раздражает: проблемы во всем

22.11.2022 08:57|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

Наши первые два дня в Катаре (судя по комментариям к нашим текстам) показались очень негативными.

Честно говоря, задачи хейтить не стояло: в целом, мы настроены очень позитивно и стараемся с пониманием относиться к разным косякам. И поверьте, на третий день навык терпимости к странной организации турнира мы развили до высот Бурж Халифы.

Главным событием второго игрового дня ЧМ для нас должен был стать поход на матч Уэльс – США. Сразу уточню: на матч мы сходили, впечатлений очень много, в конце текста будет и об этом.

Но начнем по порядку. В первой половине дня мы начали наполнять наш ютуб-канал (кстати, подписывайтесь. Пока там только шортсы, но скоро выложим румтур из нашего прекрасного вагончика), а потом пошли в мини фан-зону, организованную в нашей фан-деревне. За 10 минут до начала матча стало понятно: идеально футбол посмотреть не получится, потому что четверть экрана сломалась и не показывает вообще ничего.

Мы решили остаться и не париться по этому поводу, уж очень хотелось выдохнуть и спокойно посмотреть футбол.

5 минут до начала игры – футбола нет. Минута до начала игры – футбола нет. Третья минута – матча все еще нет, на экране какие-то новости. Я не выдержал и пошел уточнять на ресепшн, для чего здесь вообще стоит экран, если не для того, чтобы показывать футбол. Люди вокруг тоже довольно сильно возмущались. Особенно обалдели англичане, которые не могли посмотреть матч своей сборной.

На ресепшне меня передавали от одного сотрудника к другому как эстафетную палочку, в итоге подвели к «менеджеру экрана». Он ответил мне невозмутимым голосом, что они попытаются что-то придумать и решить вопросы с трансляцией. Но за 10 минут никто к экрану так и не подошел.

На 15-й минуте матча мы вернулись в наш вагончик, включили телевизор и попытались найти какие-то каналы. Но их не было. В общем, посмотреть легально футбол в нашей фан-деревне оказалось нереально. В поддержке на вопрос о том, как включить канал с футболом, нам ответили очень красноречиво.

Ничего страшного, спасибо VPN-сервисам и HDMI-проводу: разгром Ирана мы посмотрели.

После гола с пенальти от Мехди Тареми выдвинулись на стадион, чтобы точно не опоздать на первый для себя матч ЧМ. Мы пришли в зону, откуда отходят шаттлы до метро, вместе с нами на парковке было еще двое ребят из Саудовской Аравии, которые тоже хотели доехать до метро.

По расписанию автобус должен был отъехать в 18:30. В 18:25 водитель посоветовал нам пойти уточнить у менеджера, надо ли ему нас куда-то везти. Еще раз зафиксируем: водитель по расписанию должен выехать в 18:30, но у него почему-то возникают вопросы, должен ли он ехать. И эти вопросы с его менеджером должны решать мы.

Ок. Идем к менеджеру.

«Да, по расписанию шаттл ходил каждые полчаса. Но если вас будет всего пять, он никуда не поедет. Нужно еще хотя бы два-три человека», – ввела нас в ступор девушка-менеджер.

В этот момент мы с нашими новыми друзьями обалдели. То есть нам надо уговаривать менеджера, чтобы шаттл поехал по расписанию.

Ок. Начали уговаривать. Уговорили.

Автобус вывез нас с территории фан-деревни, пересек одну из дорог и начал парковаться.

Дальнейший диалог с водителем просто гениален:

– А где метро? Нам говорили, что нас довезут до метро.

– Я не знаю. Выходите, – подытожил водитель шаттла, единственная задача которого довозить людей до метро.

Конечно, у нас был навигатор, и мы нашли, в какую сторону идти. Конечно, для нас не проблема пройти лишние 20 минут. Это совершенно не вопрос того, что мы капризничаем. Просто все это очень странно.

Но ничего – перейдем к позитиву! Мы очень оперативно доехали до стадиона на метро: людей было намного меньше, чем накануне. Поэтому местные сотрудники подземки лучше могли управлять потоками людей. Ехали в первом вагоне, поэтому увидели знаменитое управление поездом без машиниста.

Мы оказались у стадиона за три часа до начала матча, но на входы уже была довольно длинная очередь.

Она прошла довольно быстро – всего 20 минут. При входе можно было сразу же взять флаг одной из играющих команд.

На этом интерактивы и активности для болельщиков закончились. Как закончилась и еда в первой же точке питания, куда мы подошли.

Сложно это объяснить, ведь мы были одними из первых покупателей, но к моменту подхода нашей очереди остались только малосъедобные роллы с сыром и чипсы. Мы взяли по роллу, купили безалкогольное пиво (конечно, ради красивого стакана) и пошли исследовать арену.

На входе, кстати, сразу же оформили гифт-карту Visa: стоимость – 500 риалов (около 8500 рублей), все они сразу же идут на счет. Очень удобно, особенно для тех, у кого нет карты зарубежных банков.

Срок действия карты – до марта 2023-го. Но главный нюанс – расплачиваться ей можно только в Катаре. Мы оформили одну карту, а вторую нам дали в подарок (просто пластик с красивым дизайном, но без денег).

Фан-шопы на стадионах не очень разнообразные. Но самое главное, что на играх продаются матчевые шарфики.

У нас большая коллекция, так что наши потребности фан-шоп удовлетворил в полном объеме.

Стадион «Ахмед бин Али» – очень красивый и удобный, со всех мест потрясающий обзор, а кресла очень комфортные. Классное противостояние было и на трибунах: валийцев больше, они пели чуть слаженнее, но американцы эмоциональнее и задорнее. Оба гола забили в ворота, за которыми сидели мы, так что первый матч турнира для нас получился очень крутым.

Единственный весомый минус – на стадионе ужасно холодно. В целом, к вечеру в Дохе уже не жарко, температура опускается примерно до 21-22 градусов. Помимо этого, под каждым сиденьем личный кондиционер, который весь матч дует холодным воздухом в ноги.

Хорошо, что мы прочитали об этом еще днем, надели теплые вещи и были готовы к неожиданно холодному Катару. Возможно, для ранних матчей такое кондиционирование важно, но вечером это становится проблемой.

Проверим лично на матче Дания – Тунис, который начнется в 16:00.

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Константин Белюков

Источник: Псковская Лента Новостей
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