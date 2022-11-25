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Спорт

Великолучанин о самом важном матче в истории Ирана на ЧМ в Катаре: Болельщики вокруг нас ревели

26.11.2022 09:37|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

К шестому дню на чемпионате мира у нас получилось понять примерный ритм города, тайминги и плотность в то или иное время в общественном транспорте.

Жить стало чуть проще: где-то можно чуть-чуть дольше поспать, где-то – не лезть в мощную пробку из людей, а где-то из машин. Вот и на утренний матч Иран – Уэльс мы вышли чуть больше, чем за 2 часа до игры. Доехали на такси до метро за 10 риалов (180 рублей), а уже в 12:00 были на трибунах. В этот раз нам попались места прямо у поля: буквально у углового флажка.

Ближе мы еще не сидели ни разу. Но за все два часа футбола от нашего флажка не подали угловой ни разу, да и вообще подбегали к нам очень редко. Вся игра шла у чужих ворот, оба гола были забиты туда же, так что с местом нам относительно не повезло.

По ощущениям именно футбол (как символ) намного важнее был иранцам: во время гимна люди рыдали. Рыдали от возможности спеть гимн своей страны в важный для себя и Ирана момент. Дело в том, что в первой игре с Англией болельщики в знак протеста проигнорировали гимн. В этот раз иранцы разделились пополам: кто-то пел, а кто-то молчал. Но все делали это невероятно эмоционально.

Вообще, каждое прикосновение с исламской культурой невероятно интересное, но иногда грустное. Например, мы проходили с иранской девушкой в одну дверь. Я пропустил ее вперед, она сделала испуганные глаза (может, и все лицо, но хиджаб оставляет шанс увидеть только глаза), развернулась и очень быстро пошла в другую сторону.

Может быть, на меня влияет иранский контекст, но я как будто бы почувствовал ее страх. Было очень не по себе, даже какой-то холодок по телу прошел. Но жизнь этих девушек у себя в стране – вечная мерзлота по сравнению с моим холодком.

Хочется верить, что их жизнь станет лучше. А если чемпионат мира по футболу хоть как-то может в этом помочь – пусть поможет. Так что результат матча как будто бы даже закономерен. Одно удовольствие было смотреть на счастливых иранцев, которым эта радость была просто необходима.

После матча мы очень круто сымпровизировали: вместо похода в толпу к метро нырнули в торговый центр, чтобы подкрепиться перед второй игрой. ТЦ называется Mall of Qatar, именно здесь мы наконец-то почувствовали футбольную атмосферу Дохи. На центральной площадке молла стоял огромный экран, вокруг которого люди сидели на фуд-корте и смотрели матч сборной Катара.

Мы пообедали в какой-то местной столовой: ели стандартный рис, мясо, лапшу и димсамы.

Вместе с напитками на человека заплатили около 600 рублей. Дорого, но для Дохи во время чемпионата мира – по-божески.

Нашей следующей остановкой был стадион «Халифа»: мы уверенно сели в первый класс метро и с одной пересадкой быстро доехали до нужной точки.

Практически телепортировались, как в этом видео от Марины.

Это был наш первый матч на этой арене. В целом, она понравилась: стадион построен еще в 1976-м, но к чемпионату мира реконструирован. Эта арена больше всего похожа на европейские стадионы: огромное пространство от кромки поля до трибун, широкие далекие сектора. Больше всего поразила техническая зона. За пределы такой даже выходить как-то несолидно.

После игры собираемся поехать в фан-зону, подробно рассказать о ней и показать все активности.

В лайв-режиме будем много постить в наш телеграм-канал. Увидимся там! Или чуть позже в нашем блоге на Sports.ru!

Константин Белюков и Марина Петрова

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
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