Спорт

Чемпионат мира по уходу с трибун на 75-й минуте: почему зрители постоянно не досматривают матчи?

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Наш новый день в Катаре получился не очень событийный – к сожалению, Костя все еще отходит от последствий вируса, которым сейчас многие болеют в Катаре. Поэтому большую часть времени провели в нашем новом месте жительства, о котором рассказывали накануне.

В это время наш друг Саша благополучно добрался до Петербурга и распаковал часть сувениров, которые мы накупили во время ЧМ.

Увидели уверенную победу Франции над Польшей, расстроились, что не отдали Килиану Мбаппе в фэнтези капитанскую повязку и на такси поехали на самый дальний стадион турнира - «Аль Байт». Мы никогда не добирались до него на такси, раньше всегда ездили на метро и на шаттлах. Водитель привез нас прямо к мостику, через который надо перейти, чтобы оказаться у стадиона. Мы вышли и поняли - прохода с этой парковки к мостику нет. Стало ясно, что надо просто перелезть через бетонный бордюр. Именно так и делали все вокруг.

Затем по мостику мы перешли к стадиону, откуда открылся классный вид на арену.

Уже у стадиона предстояло решить главный вопрос, в какой футболке Марине идти внутрь стадиона - в итоге, после длительных споров, Марина осталась в Англии.

Это, конечно, и предопределило исход матча: уже после первого тайма англичане вели 2:0. А на 57-й минуте - 3:0. В общем, крутой концовки в этой игре не было. Только крутая Марина.

Начиная с 70-й минуты люди начали уходить со стадиона.

И это далеко не первый матч этого ЧМ, когда болельщики покидают свои места задолго до финального свистка. Наверняка по телекартинке бросаются в глаза пустые места. С трибун они видны еще лучше. Более того, перед нами постоянно ходят люди, что тоже мешает просмотру. Мы максимально не поддерживаем такое решение, сами никогда не уходим раньше финального свистка, но дальше постараемся объяснить, почему люди так делают.

Главная проблема стадионов в Катаре - большие пробки из людей после матчей. Дело в том, что у выхода со стадиона у зрителей нет никакой свободы - всех сразу же загоняют в огороженные заборами очереди.