Спорт

Содержанием ФОКОТов обеспокоились в Псковском областном Собрании

Содержание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и стадионов в Псковской области обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На 2022 год вопрос был решен. Выделено по 500 тысяч на ФОКОТы. В бюджете на 23-й год деньги тоже заложены. По 50 тысяч рублей на стадионы, построенных по программе на "Газпром – детям", 500 тысяч на содержание одного ФОКОТа. Мы поговорили с муниципалитетами. Налог на имущество на ФОКОТ составляет примерно столько же денег. На его содержание денег не остается – просьба на 2023 учитывать необходимость содержания», – сказал вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что проводилась оценка фактических расходов муниципальных образований, которые уже содержат информацию о ФОКОТах, и если изменения по итогам расходов 2022 года будут, то этот вопрос возьмут на контроль.

«Напомню историю годичной давности. В согласительной комиссии было предложение предусмотреть расходы муниципалитетов на содержание ФОКОТов. Если мы не будем их содержать, превратятся в самые запущенные объекты. Тогда вы сказали, что выделим 500 тысяч, увидим, что получается по факту и будем корректировать. Ничего не откорректировали», – заметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

500 тысяч рублей – катастрофически не хватает, подчеркнул он и предложил сразу решать этот вопрос.

«Такие спортивные объекты надо содержать надлежащим образом, иначе будем нерационально использовать деньги из федерального бюджета», – заключил он.

Татьяна Баринова ответила, что в течение недели этот вопрос проработают с муниципалитетами и изучат статью на прочие расходы.

«Прочих расходов они не представили. Обязательно откорректируем. Если увеличить в 500 тысяч, давайте обговорим в поправках. Детальную информацию дадим», – добавила она.