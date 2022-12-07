Спорт

Обычный день на ЧМ в Катаре: ледовое шоу Навки и раздевающиеся при виде Криша индусы

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Мы приехали в Катар 20 ноября, а с 21 ноября каждый день ходили минимум на один матч ЧМ. 6 декабря этот марафон закончился, потому что перед четвертьфиналами запланирована пауза в два дня. Иногда у нас спрашивают- не устали ли мы? Не надоел ли нам футбол? Нам всегда эти вопросы кажутся очень странными, потому что мы невероятно кайфуем в Катаре. От узнавания новой культуры, просмотра новой для себя страны, общения с людьми. Но в первую очередь - от футбола. Поэтому и в последней перед паузой день мы, конечно, пошли на футбол.

Но сначала поехали в фан-зону смотреть игру Испании против Марокко. Из-за того, что между матчами всего два часа, мы решили попробовать посмотреть матч в новой для нас фан-зоне. Она называется Hayya Fan Zone и находится в 10 минутах на такси от стадиона «Лусаил», где у нас был вечерний матч. Мы совсем не ожидали, что она окажется платной (750 рублей с человека). Но до матча оставалось совсем мало, мы решили не менять наши планы и пошли внутрь. На входе нам благополучно проставили печать на руку в виде мороженого. Но даже оно в стоимость прохода не входило.

Мы пошли искать, что же купили за эти деньги? Представьте, каким было наши удивление, когда на всю фан-зону мы услышали напевания русских детских песен. Оказалось, что здесь находится каток, где выступает ледовое шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки.

Сложно назвать нас почитателями таланта нашей прославленной фигуристки, поэтому нам хватило минуты просмотра этого ледового шоу. Следующим развлечением в фан-зоне был поиск места для того, чтобы сделать просмотр матча сидячим. Все мини-диваны разобрали еще до нашего захода, как и удобные места на скамейках. Пришлось сидеть на скамейке, с которой издалека виден дальний экран. Вполне норм, но все еще непонятно, за что мы заплатили.

Ничего страшного, зато качественно поболели за марокканцев в компании марокканцев, которых вокруг было очень много. После окончания основного времени мы стартанули на стадион, а зашли на территорию арены ровно к началу серии пенальти.

Там посмотрели на геройства Буну и после этого отправились ждать геройства Криштиану Роналду.

Но уже за час до начала игры стало понятно - этот матч будет особенный: люди вокруг нас менялись в лице, когда узнавали, что Фернандо Сантуш оставил Криштиану в запасе. Оно и понятно: половина людей вокруг было в футболках с цифрой 7 на спине.

Для нас это был первый матч на 89-тысячном «Лусаиле»: Марина однажды была на «Камп Ноу», а вот для Кости это самый вместительный стадион в жизни. Выглядит он впечатляюще, а главная проблема - ужасная лестница до нашей верхней трибуны.

Дело даже не в лестнице, а в том, как и где она установлена. Конструкция арены такова, что зрителям приходится около 10 минут подниматься вверх в очень замкнутом пространстве. Рискну предположить, что людям с клаустрофобией в этом лестничном пролете лучше вообще не появляться. Для тех, у кого такой проблемы нет, главная задача – поменьше дышать, потому что кислорода в этом пространстве катастрофически не хватает. Тем не менее, после подъема на трибуны открывается невероятный вид на всю арену, который даже не помещается в широкоформатную камеру.