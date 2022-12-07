Спорт

Алексей Севастьянов предложил увеличить финансирование детско-юношеской школы ФК «Псков»

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов предложил увеличить финансирование детско-юношеской школы ФК «Псков» на 3 млн рублей в 2023 году. Об этом с заседания согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выделяемая сумма данной школе не менялась на протяжении порядка 10 лет, - заметил Алексей Севастьянов. - Клуб ведет свою деятельность, выплачивает зарплату, занимается более 300 детей, работает порядка 15 тренеров-преподавателей». При этом он указал, что стоимость поездок на соревнования увеличилась на 30-40%, а формы и инвентаря - на 50-70%.

«Экипировка последний раз приобреталась в 2020 году. Увеличение на 3 млн необходимо», - сказал парламентарий и поделился успехами школы на федеральном уровне.

И. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова сообщила, что комитет не располагает возможностью перераспределить финансы.

По словам вице-губернатора, председателя финансового комитета Татьяны Бариновой, этот вопрос на контроле, а если будет перераспределение средств, то он может быть решен.

Возможность увеличения будет рассмотрена в процессе исполнения бюджета, уточнила первый вице-губернатор Вера Емельянова.