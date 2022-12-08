Спорт

Билетный центр - самое бесполезное место в Катаре: билетов нет и не будет

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Дни в Катаре без матчей – это некий пробник того, как мы будем себя чувствовать после того, как чемпионат мира закончится. Честно говоря, поймали небольшую грусть, что меньше, чем через 10 дней уже надо будет уезжать, но только сильнее убедились, что будем вспоминать эту нашу поездку всю жизнь.

Но пока мы тут, поэтому на дни без игр поставили три задачи:

- окончательно выздороветь

- посмотреть Доху

- купить сувениры

Третий пункт получился довольно скучный, мы даже особо ничего дополнительно в фан-шопе не фотографировали. Если не смотрели наш выпуск из главного магазина на ЧМ – включайте обязательно!

С первым пунктом тоже практически справились. Остатки кашля чуть-чуть остались, но в целом болезнь почти полностью ушла. К сожалению, в Катаре очень многие болеют, кашель в метро слышится постоянно, очень много людей в масках. Не ясно, стоит ли винить те самые кондиционеры или нет?

Переходим подробно ко второму пункту о просмотре Дохе. В наш первый безматчевый день мы поехали в место, которое называется Культурная деревня Катара. На территории этой деревни три театра, две мечети, галереи искусства. Но главная проблема этого места – вообще непонятно, что смотреть и с какой стороны заходить. Мы двигались интуитивно: сначала увидели вот такую огромную дверь.

Потом вышли к Персидскому заливу и восхитились вяленой рыбой.

В этот момент пошел наш первый в Дохе дождь.

Туча была мощнейшая, а дождь длился где-то две минуты. Но мы все равно забежали под крышу и случайно оказались на ФИФАшной выставке: экспозиция полностью состояла из футбольных картин, фотографий и артефактов с разных чемпионов мира.

Особенно порадовала коллекция наклеек Panini со всех чемпионатов мира. Нам, как ценителям, было очень интересно.

Кроме этого, Марина сфотографировалась со свои любимым футболистом Алессандро Дель Пьеро.

Он, кстати, судя по соцсетям, тоже тусит в Дохе, но почему-то постоянно не в тех местах, что и мы.

После культурной деревни мы поехали оформлять физическую Hayya card. В целом, она совсем и не нужна – нигде не было проблем с электронной, но мы решили сделать, чтобы получить дополнительный сувенир.

Вся процедура у нас заняла 10 минут: мы без очереди (логично к концу турнира) зашли в большой зал и получили номерок.

Затем подождали в очереди 5 минут, подошли к сотруднику, который просканировал наши электронные карты и почти сразу выдал наши Fan ID.

Рядом с центром выдачи Hayya расположен и билетный центр ФИФА. По нашему скромному наблюдению – самое бесполезное место в Дохе.

Дело в том, что билетов на оставшиеся восемь матчей ЧМ нет в продаже, и уже не будет. При этом центр все равно работает, вокруг него стоят люди и грустно смотрят на табло, которое оповещает об отсутствии билетов.

Рядом с центром довольно много людей. В основном, люди ищут свободные билеты для себя. Но есть и перекупщики, которые пытаются выкупить любой билет, чтобы в день матча продать его с выгодой.

У нас осталось два матча на этом ЧМ: один четвертьфинал и матч за бронзу. Конечно, хотелось бы посмотреть и остальные игры, но прямо сейчас это выглядит нереально: на официальном сайте билетов нет, в ресейле тоже пустота, а связываться с перекупщиками выглядит опасной затеей. В, общем, если мы вдруг окажемся еще на каких-то играх – это будет чудо.

Главной удачей вечера оказалась покупка нового шарфика в нашу коллекцию – в торговом центре мы нашли открытый фан-шоп клуба «Эр-Райян», который теперь будет играть на новеньком стадионе «Ахмед Бин Али». На нем мы были пять раз, так что его можно назвать особенным для нас. Свой первый матч после ЧМ «Эр-Райан» сыграет уже через несколько дней после окончания мундиаля: 21 декабря.

На второй день без игр мы поехали на станцию Сук Вакиф.

Именно так называется местный рынок. Главное отличие этого рынка от традиционного турецкого – всем на тебя все равно. И это прекрасно: никто тебя не трогает, никто не кричит, что надо что-то купить именно у него. В общем, спокойствие и умиротворение: гуляй, смотри, если что-то надо купить – покупай. После базара мы вышли на набережную, чтобы осмотреть променад под названием Корниш. Здесь расположены главные часы турнира.

Отсюда же открывается топ-вид на деловую Доху.

Здесь же мы встретили кота, который был очень похож на того, которого обидел пресс-атташе бразильцев. Мы не могли пройти мимо.

Также мимо нас прошло огромное количество людей на верблюдах (около 70), которые полтора часа патрулировали на одной из лужаек, наворачивая круги.

Возможно, они просто не могли найти себе места без футбола. Как и мы. Как же хорошо, что футбольный праздник продолжится уже завтра!

Первый четвертьфинал в 18:00, а в 16:00 в нашем телеграм-канале закончится прием заявок на конкурс, в котором мы разыгрываем официальный стакан с ЧМ. Участвуйте и побеждайте!

Константин Белюков