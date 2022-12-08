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Посмотрели четвертьфинал ЧМ в катарском пабе: пиво и сидр за 1000 рублей, реакция англичан на промах Кейна – бесценно

11.12.2022 12:13|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за всю историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

Постоянные читатели нашего блога в курсе, что у нас остались билеты ровно на одну игру – матч за бронзу. Тем не менее, последние дни мы не вылезаем с официального сайта ФИФА, чтобы попытаться достать еще хоть какие-то билеты. Но их на портале так и не появилось: в продаже нет, а в ресейле билет появляется и сразу же пропадает. Но чаще всего страница сайта выглядит так:

Есть ощущение, что работают какие-то скрипты перекупщиков, которые автоматически забирают билеты. Ну или нам просто не повезло и кто-то всегда забирает их быстрее нас. В пользу аргумента о перекупщиках говорит то, что за два часа до начала игры Англия – Франция в ресейле оказалось порядка 200 билетов (это невероятно много, обычно вылезают по 3-4). Через секунду после обновления – все билеты уже разобраны. В общем, на стадион в этот день мы не попали.

Фан-зоны утомили: бесплатная далеко, не очень удобно добираться, а потом еще идти по бессмысленным змейкам. Более того, в приложении Hayya заботливые организаторы (реально – респект) рассказали, что фан-зона переполнена.

Короче говоря, первый матч дня остались смотреть дома. Как же мы удивились, когда мы увидели совершенно пустые трибуны стадиона «Аль Тумама».

Сложно сказать на сто процентов, но есть вероятность, что перекупщики просто не смогли продать все взятые ими билеты. Дыры на трибунах были громадные: речь о тысячах билетов. В общем, что-то очень странное, непонятное и грустное – мы бы с огромным кайфом купили билет и порадовались за Марокко лично. Но если ФИФА все устраивает, никаких проблем.

После классной победы Марокко захотелось крутого движа. Что может быть лучше, чем посмотреть матчи Англии в английском пабе?

Да-да, в Дохе такой есть. Не знаем, насколько его можно называть английским, но стиль выдержан очень круто: классические барные стойки, круглые столы, брутальные закуски.

Но есть нюанс.

Этот бар находится на третьем этаже отеля «Марриот», вход – через лобби. На входе у тебя смотрят Hayya card (без нее тут даже в туалет сходить нельзя), а только потом ты попадаешь в невероятно футбольную атмосферу.

Мы пришли за час до игры, свободных столиков не было и близко, так что мы аутентично расположились у барной стойки.

Меню – огромное: по шесть видов бутылочного и разливного пива, два сидра, вино и прочие алкогольные напитки.

Поверьте, было ощущение, что в этом баре есть абсолютно все. Цены – мощнейшие. 0,5 пива (вместе с новым официальном стаканом) – за 1100 рублей, бутылка сидра – 950.

На этом наши полномочия все, мы были совершенно удовлетворены нашими, поэтому больше ничего покупать не хотелось. Но если кому-то интересно – специально для вас полностью сфотографировал алкогольное меню. Умножайте примерно на 18.

Отдельно про тару: пиво мне налили в специальный брендированный стакан, который не похож на те, что продаются на матчах и в фан-зоне.

Главное отличие – он не пластиковый и прекрасно сохраняет температуру: содержимое оставалось холодненьким почти весь тайм. Интересная находка, такой стакан занимает почетное место в домашней коллекции.

Контингент в баре своеобразный: очень много сильно пьяных марокканцев (сложно их за это осуждать), мексиканцы, индусы. Большинство сотрудников тоже индусы (примерно ориентировались по именам на бейджиках).

На этом фото, например, Арджун вставляет ледовый меч в пивную башню, заставляя пену литься прямо ему на руки. Тем не менее, Арджун вообще не расстроился: быстро помыл руки и понес башню.

Были, конечно, и англичане, которые по ощущениям оказались вполне довольны катарским вариантом привычного для них места обитания. Конечно, ровно до тех пор, как Орельен Тчуамени не пальнул в угол. В этот момент стало ясно: большинство активно топит за французов, особенно марокканцы, которые очень хотят на этом турнире наказать еще и Францию. И у них будет такой шанс: в концовке матча им его подарили сначала Оливье Жиру, а потом и Харри Кейн.

Прямо перед нами у барной стойки сидели два пожилых английских дедушки, которые к концу игры выпили по 5-6 бокалов пива: после мяча Оливье они заказали виски с колой, а после промаха с пенальти попросили повторить, но уже без колы.

Расстроились, конечно. Как и мы. Теперь придется ломать голову, как играть в следующем туре фэнтези без семи игроков при возможности сделать только шесть замен.

Кстати, о фэнтези: у себя в телеграм-канале мы провели розыгрыш стакана с ЧМ. Для участия нужно было собрать команду из пяти футболистов, которые по правилам фэнтези должны были набрать наименьшее количество очков. Турнир прошел очень круто, так что к полуфиналу мы запустим конкурс вновь и снова что-то разыграем.

Константин Белюков

Источник: Псковская Лента Новостей
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