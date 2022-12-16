Спорт

Катарские дюны – восьмое чудо света: внутреннее море и граница с Саудовской Аравией через залив

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

После полуфиналов прошло двое суток: за эти дни, честно говоря, наступила некая апатия. Скорее всего, есть небольшая усталость из-за того, что мы в Катаре уже месяц (но ни на секунду не пожалели о том, что поехали сюда на весь турнир). Возможно, сказалось и не лучшее состояние – местный вирус еще не отпускает до конца. А может быть дни без матчей так на нас влияют: организм расслабляется и не хочет ничего делать без футбола.

Тем не менее, у нас в Катаре оставался один план, который мы очень хотели успеть осуществить – поездка на знаменитые катарские дюны.

Готовиться к поездке мы начали накануне – изучением рынка экскурсионных услуг. Вариантов очень много: можно поехать на не очень комфортной машине в группе с другими людьми (350 риалов с человека), можно за 500 риалов сделать то же самое на комфортной машине. Можно было взять машины чуть дороже и ехать на них без людей. Мы в итоге поехали на частной машине за 1100 риалов на двоих.

Автомобиль забрал нас у дома и домой же вернул.

Водитель был очень мил и на классном английском рассказывал, что родился в Катаре (хотя считает себя пакистанцем), что ходил на несколько игр ЧМ (у него даже висел бейджик из лаундж-зоны с матча Япония – Испания) и почему-то предположил, что раз мы из России, то должны были болеть за Австралию.

Наша первая остановка (если не считать заправку) случилась в месте, которое здесь называют «Деревня бедуинов». Довольно странная и ненужная остановка, но наш водитель сказал, что мы не можем поехать на нужное нам место сразу, потому что машины запускают группами. Мотивацию мы не поняли, но альтернативы у нас не было – пришлось 25 минут провести в этой деревне с ужасным туалетом, кошмарным запахом от верблюдов (их там очень много, на них можно кататься) и бесплатным чаем и караком (аналог чая с молоком).

Кроме верблюдов в этой деревне огромное количество хищных птиц, с которыми можно сфотографироваться. Не беремся утверждать точно, но все животные в этой деревне не выглядели счастливыми, так что в целом атмосфера довольно специфичная.

За 25 минут паузы наш водитель спустил колеса на автомобиле (так делают все, чтобы уменьшить давление при езде по песку).

Мы сели, пристегнулись (это обязательно даже на задних сиденьях) и рванули по пустыне.

Мы сразу попросили водителя не гнать очень сильно, но все равно это было мощное испытание для нашего вестибулярного аппарата. Джип скакал по песку просто невероятно, а водитель выбирал самые высокие песчаные горки, чтобы с них съехать. При этом вид вокруг был потрясающий: горы, солнце, караваны из машин.

Видеорепортаж о нашей поездке будет тут:

В итоге нас ожидало две остановки. Первая – просто красивый вид, где мы вдоволь пофотографировались, а водитель сделал для нас топ-кадры.

Круто там не только на фото, но и в жизни: не покидает ощущение, что ты находишься в какой-то рекламе.

Вторая остановка была уже возле внутреннего моря, на берегу которого сидело около 20 рыбаков, чуть дальше столько же аргентинцев, которые жарили барбекю и смотрели в сторону Саудовской Аравии.

Страны, которая пока так и остается единственной, кто смог на этом ЧМ их обыграть.

Будет ли вторая? Узнаем уже завтра! А сегодня мы идем на нашу последнюю игру на этом ЧМ: на матч за бронзу Марокко – Хорватия.

Кстати, в нашем телеграм-канале традиционный турнир антифэнтези, где можно выиграть футболку сборной Бразилии. Участвуйте!

Константин Белюков