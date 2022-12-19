Спорт

Финал корпоративного футбольного турнира «Вызов» состоялся в Пскове

Финал корпоративного футбольного турнира «Вызов» состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Футбольный турнир среди трудовых коллективов проходит уже в течение нескольких лет, и на всём протяжении его традиционно поддерживают псковские профсоюзы. Практически все организации, которые заявились на турнир, имеют профсоюзные организации. Кстати, в финале встретились команды тех организаций и предприятий, где уже давно и успешно работает профсоюз», - отметили в облсовпрофе.

В церемонии награждения победителей турнира принял участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Обращаясь с приветственным словом, он отметил, что даже с большим удовольствием следил за товарищеским чемпионатом трудовых коллективов города, чем за чемпионатом мира по футболу.

«Наш спорт, наш футбол - настоящий, в нём, как и должно быть, нет места политическим интригам и санкционному давлению! Спасибо за красивую игру!» - сказал Игорь Иванов.

В финальной игре встретились команды УФСИН и Псковской таможни. Первое место заняла команда Псковской таможни, второе - команда УФСИН, третье место за командой псковского «Горводоканала».

Председатель псковского облсовпрофа вручил победителям памятные кубки, медали и подарки от партнёров.