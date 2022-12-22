Спорт

Великолучанин признан лучшим футбольным судьей на Северо-Западе России

Вадим Феклистов из Великих Лук признан лучшим футбольным судьей соревнований Северо-Западного федерального округа в 2022 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад», награждение прошло на общем собрании организации. Кроме великолучанина, награды удостоен Александр Спирин из Ленинградской области. Также в тройку лучших арбитров 2022 года судейский комитет ОФФ «Северо-Запад» включил ассистента судьи Алексея Лебедева из Петрозаводска. Награда лучшему инспектору прошедших соревнований региона была вручена Алексею Манину из Ленинградской области.

Напомним, Вадим Феклистов является выпускником «Школы молодого арбитра Псковской области». В 2020 году он был рекомендован для обслуживания матчей первенства Северо-Запада среди взрослых команд.