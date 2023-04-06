Спорт

Известные фигуристы выступают в Пскове на шоу Евгения Плющенко. ФОТО, ВИДЕО

«Союз чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко представляет программу «Русские Сезоны» в Пскове в Ледовом дворце сегодня, 6 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В шоу звучит музыка русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие). Участие принимают известные российские фигуристы: Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов. Также воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»: Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, Софья Титова и другие. Масштаб шоу дополняют балет и синхронное катание на льду.

Олимпийский призёр Александра Трусова на шоу представляет свой новый показательный номер: выступает вместе со скрипкой под «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова.

Выступление Евгения Плющенко

Напомним, ранее Евгений Плющенко провел для псковских фигуристов мастер-класс в Ледовом дворце.

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