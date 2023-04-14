Спорт

Псковские футболисты встретились в матче «Зенит» - «Локомотив»

Воспитанники футбольного клуба «Псков» 2006 года рождения Евгений Дубинин и Александр Морозов встретились в матче «Зенит» - «Локомотив» 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: Андрей Лупанов, ФК «Псков»

Матч состоялся в рамках 22-го тура Юношеской футбольной лиги - 2, команды «Зенит» и «Локомотив» сыграли со счетом 0:0.

Напомним, Александр Морозов с декабря 2021 года играет за «Локомотив» (игроки 2006 года рождения), а Евгений Дубинин стал игроком «Газпром-Академии» (2006 года рождения) в январе 2023 года.