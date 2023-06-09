Спорт

Директор XXVII Международной встречи воздухоплавателей: Много лет подряд принимается решение о проведении встречи именно в Великих Луках

Кандидатов-городов для проведения Международной встречи воздухоплавателей много, но уже много лет подряд принимается решение, чтобы Чемпионат проходил именно в Великих Луках. Об этом заявил директор XXVII Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы спортивного мероприятия.

Он поблагодарил спонсоров и организаторов мероприятия. «Спасибо администрации города и области, за то, что они поддерживают проведение встречи. Также выражаю благодарность Министерству спорта Российской Федерации и Федерации воздухоплавательного спорта России, которые предоставляют нам право проводить Чемпионат России именно в нашем городе», – отметил Владимир Орлов.

Директор встречи также добавил, что «Газпром» изготовил два тепловых аэростата, которые принимают участие в соревнованиях.