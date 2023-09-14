Спорт

«Псков» и «Ленинградец» поспорят за второе место в Юношеской футбольной лиге

Матчи 18-го тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запада пройдут 16 и 17 сентября. В турнире юношей до 16 лет идущий вторым «Ленинградец» примет «Псков», занимающий третье место в таблице, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

В предыдущие выходные «Балтика», лидирующая в ЮФЛ Северо-Запад – 3, сыграла вничью 2:2 с «Ленинградцем». Это позволило «Пскову», пропускавшему тур, не отстать от конкурентов. В ближайшее воскресенье псковичи сыграют в Петербурге против «Ленинградца» и в случае победы поднимутся на второе место в таблице.

В турнире юношей до 17 лет «Электрон» сыграет на выезде против СШ-5. Калининградцы находятся на четвертой строчке, отставая от соперника на пять очков. Победа позволит сократить отрыв при имеющейся игре в запасе. Обе команды на ходу — не проигрывают на протяжении как минимум восьми туров.

Лидер старшего возраста, СШОР «Экспресс», пропускает 18-й тур. Его ближайшие преследователи, «Алмаз-Антей» и СШ-5 Калининграда, играют дома с середняками таблицы. По итогам уик-энда в ЮФЛ Северо-Запад – 1 может смениться обладатель первого места.