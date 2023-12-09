Спорт

Оплата труда тренеров стала темой дискуссии на заседании согласительной комиссии

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») вынес на заседание согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» вопрос о повышении заработной платы тренерам футбольного клуба «Псков», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Тренерский состав футбольного клуба целый год получает 23 тысячи. Футбольный клуб многое сделал. Наши дети ездили на соревнования за счет Российского центра футбола. Из четырех детей, попавших в премьер-лигу, трое из Пскова. Я целый год хожу с тем, чтобы тренерам-преподавателям выплатили то, что им положено. Достижения и количество детей выросли, чтобы соответствовать нормам. Полгода тренер находится в режиме командировок... Надо быть большим фанатом, чтобы домой приносить 23 тысячи рублей», - выступил Алексей Севастьянов.

«Мы не можем для одного клуба увеличивать финансирование», - указал вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

По словам Алексея Севастьянова, в других учреждениях тренеры-педагоги получают среднюю заработную плату.

«На 2024 подготовлена субсидия на футбольный клуб "Псков", как и всем подобным организациям, на 2,5 млн рулей. По зарплате - организую изучение этого вопроса, потому что за исполнение майских указов президента отвечаем все», - добавила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и поручила комитету по образованию и спорту подготовить ответ.

Александр Братчиков также указал на необходимость контроля за исполнением майских указов президента.

«Я за то, чтобы увеличить зарплату, но это нельзя делать на отдельный клуб, нужно делать это для всех. Надо провести анализ всего дополнительного образования, проработаем вопрос, чтобы всё соответствовало майским указам», - добавил вице-спикер и поручил проанализировать уровень зарплат всего дополнительно образования.

Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.