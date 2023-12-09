Спорт

Освещение запасного поля тестируют на псковском стадионе «Машиностроитель»

Пробное включение освещения запасного футбольного поля состоялось на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Черкасова / «ВКонтакте»

По итогам работы по развитию в регионе детско-юношеского футбола Российский футбольный союз принял решение о безвозмездном инвестиционном вкладе в развитие футбольной инфраструктуры города Пскова. На средства РФС был приобретен футбольный газон, материалы для его укладки и футбольные ворота, скамейки для запасных игроков, а также мобильная раздевалка. Объем инвестиций со стороны РФС составил более 17 млн рублей.

За счет экономии средств городского бюджета удалось сделать освещение.