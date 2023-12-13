Спорт

Путин: Спорт должен объединять людей, а не разъединять

Нужно тщательно проанализировать условия, которые Международный олимпийский комитет выдвигает для участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже, чтобы определить, стоит ли ехать россиянам на соревнования, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Нужно посмотреть, что это за условия — флаг, гимн... Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и нужно дать им возможность выступать на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Поддержать, чтобы ехали — надо сначала проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это искусственные, политически мотивированные условия, которые направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, тех, кто претендует на золотые, серебряные и бронзовые медали, направлены на то, чтобы обесточить нашу сборную, тогда не смогут поехать спортсмены из ЦСК из "Динамо", которые якобы связаны с Вооруженными силами, хотя сегодня ЦСК никак не связаны, это вообще частная организация. Напридумывать можно все, что угодно. Нужно, чтобы Минспорт и олимпийский комитет России проанализировали условия и приняли взвешенное решение», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что спорт должен быть вне политики, и условия, которые сегодня выдвигает МОК в отношении российских спортсменов, это «полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена», поскольку спорт призван объединять людей, а не разъединять.