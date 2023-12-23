Образовательные учреждения Псковской области стали участниками фестиваля «Футбол в школе»

29 школ и три детских сада из Псковской области стали участниками фестиваля «Футбол в школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
«Российский футбольный союз подвёл итоги заявочного этапа всероссийского фестиваля "Футбол в школе". Заявки на участие в фестивале подали 5807 школ и детских садов из всех регионов России. Фестиваль – самая доступная часть проекта "Футбол в школе". В нём могут участвовать любые школы России, а также детские сады. Фестиваль проводит Российский футбольный союз при поддержке Министерства образования РФ. Его формат максимально удобен для участников: все конкурсы и соревнования проводятся на базе собственной школы или детского сада. В течение всего учебного года участники всероссийского фестиваля "Футбол в школе" должны будут организовать не менее трёх активностей из 19 вариантов, предложенных организаторами в положении о фестивале, который завершится 20 мая 2024 года», - отметили организаторы.
Дошкольные образовательные учреждения - участники фестиваля:
1. Центр развития ребенка №55 «Загадка» Псков;
2. Детский сад №6 «Звездочка» Псков;
3. Детский сад «Бригантина» Остров.
Средние общеобразовательные учреждения - участники фестиваля:
1. Бежаницкая средняя школа;
2. Чихачевская средняя школа (Бежаницкий район);
3. Краснолученская основная школа (Бежаницкий район);
4. Дедовичская средняя школа №2;
5. Пустошкинская сельская общеобразовательная школа;
6. Центр образования Опочецкого района;
7. Пустошкинский центр образования;
8. Красногородская средняя школа;
9. Ильинская средняя школа (Красногородский район);
10. Куньинская средняя общеобразовательная школа;
11. Гимназия города Невеля;
12. Средняя школа города Новосокольники;
13. Средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева (Остров);
14. Средняя школа №3 (Остров);
15. Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа;
16. Усвятская средняя общеобразовательная школа;
17. Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского района;
18. Тямшанская гимназия (Псковский район);
19. Середкинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);
20. Моглинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);
21. Средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (Великие Луки);
22. Средняя общеобразовательная школа №47 (Псков);
23. Социально-экономический лицей №21 имени героя России С. В. Самойлова (Псков);
24. Лицей экономики и основ предпринимательства №10 (Псков);
25. Средняя общеобразовательная школа №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых (Псков);
26. Центр образования «Псковский педагогический комплекс»;
27. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;
28. Лицей №4 «Многопрофильный» (Псков);
29. Многопрофильный правовой лицей №8 (Псков).