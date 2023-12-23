Спорт

Образовательные учреждения Псковской области стали участниками фестиваля «Футбол в школе»

29 школ и три детских сада из Псковской области стали участниками фестиваля «Футбол в школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Российский футбольный союз подвёл итоги заявочного этапа всероссийского фестиваля "Футбол в школе". Заявки на участие в фестивале подали 5807 школ и детских садов из всех регионов России. Фестиваль – самая доступная часть проекта "Футбол в школе". В нём могут участвовать любые школы России, а также детские сады. Фестиваль проводит Российский футбольный союз при поддержке Министерства образования РФ. Его формат максимально удобен для участников: все конкурсы и соревнования проводятся на базе собственной школы или детского сада. В течение всего учебного года участники всероссийского фестиваля "Футбол в школе" должны будут организовать не менее трёх активностей из 19 вариантов, предложенных организаторами в положении о фестивале, который завершится 20 мая 2024 года», - отметили организаторы.

Дошкольные образовательные учреждения - участники фестиваля:

1. Центр развития ребенка №55 «Загадка» Псков;

2. Детский сад №6 «Звездочка» Псков;

3. Детский сад «Бригантина» Остров.

Средние общеобразовательные учреждения - участники фестиваля:

1. Бежаницкая средняя школа;

2. Чихачевская средняя школа (Бежаницкий район);

3. Краснолученская основная школа (Бежаницкий район);

4. Дедовичская средняя школа №2;

5. Пустошкинская сельская общеобразовательная школа;

6. Центр образования Опочецкого района;

7. Пустошкинский центр образования;

8. Красногородская средняя школа;

9. Ильинская средняя школа (Красногородский район);

10. Куньинская средняя общеобразовательная школа;

11. Гимназия города Невеля;

12. Средняя школа города Новосокольники;

13. Средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева (Остров);

14. Средняя школа №3 (Остров);

15. Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа;

16. Усвятская средняя общеобразовательная школа;

17. Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского района;

18. Тямшанская гимназия (Псковский район);

19. Середкинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);

20. Моглинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);

21. Средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (Великие Луки);

22. Средняя общеобразовательная школа №47 (Псков);

23. Социально-экономический лицей №21 имени героя России С. В. Самойлова (Псков);

24. Лицей экономики и основ предпринимательства №10 (Псков);

25. Средняя общеобразовательная школа №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых (Псков);

26. Центр образования «Псковский педагогический комплекс»;

27. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;

28. Лицей №4 «Многопрофильный» (Псков);

29. Многопрофильный правовой лицей №8 (Псков).