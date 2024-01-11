Спорт

Областной финал соревнований «Мини-футбол — в школу» проходит в Псковском районе

На базе спортивного комплекса в Писковичах 11 января стартовал областной финал 19-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Соревнования пройдут в четыре этапа в зависимости от возрастных групп участников.

В первом этапе, игры которого состоятся 11 и 12 января, примут участие спортсмены 2012 и 2013 годов рождения. В финале участвуют восемь команд мальчиков и пять команд девочек. Футболисты представляют Дедовичский, Псковский, Островский, Гдовский, Куньинский, Порховский, Бежаницкий районы, Пыталовский, Невельский, Опочецкий муниципальные округа и Псков.

Еще три этапа пройдут с 15 по 16 января для возрастной группы 2010–2011 годов рождения, с 18 по 19 января — для возрастной группы 2008–2009 годов рождения, с 22 по 23 января — для возрастной группы 2006–2007 годов рождения. В общей сложности соревнования охватят около 500 юных спортсменов из разных муниципальных образований Псковской области.

Итогом соревнований станет отбор псковских команд на всероссийский финал, который пройдет в Нижегородской области с 16 февраля по 10 марта 2024 года.

Отметим, что общероссийский проект «Мини-футбол — в школу» предполагает целенаправленное внедрение мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.