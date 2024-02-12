Спорт

Тренер ФК «Псков»: Мы едем в Петербург проверить молодежь

Футбольный клуб «Псков» едет на XXV турнир на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, чтобы проверить молодой состав участников. Об этом главный тренер футбольного клуба Игорь Васильев рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Ожидания обычные, состав омоложен, много ребят 2006 года рождения влилось в команду. Они уже прошли определенную школу, но взрослый футбол немного другой. Надеемся, что они не дрогнут. Мы едем больше проверить молодежь. Конечно, хотим достойно выступить, будем стараться побеждать», – отметил Игорь Васильев.

По его словам, ФК «Псков планирует активно использовать любые возможности для участия в различных турнирах и соревнованиях в 2024 году.

Напомним, юбилейный XXV турнир по футболу на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе стартует 12 февраля. ФК «Псков» сыграет свой первый матч против «Динамо-СПб» 13 февраля в 12.45.

В первый игровой день пройдут четыре матча.

Юбилейный розыгрыш зимнего турнира пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 19 февраля. Местом проведения традиционно станет Дворец спортивных игр «Зенит».

В 25-м турнире на призы полпреда примут участие 10 команд. Они разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждым с каждым» в один круг. В финал выйдут лидеры групп, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, встретятся в матче за «бронзу». Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 10-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Турнир на призы полпреда проводится с 2000 года. Лидером по количеству завоеванных трофеев является петербургское «Динамо» — у клуба 5 побед.