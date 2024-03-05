Спорт

Футболисты псковского колледжа могут выйти в полуфинал новгородских соревнований

Соревнования объединения федераций футбола «Северо-Запад» по футзалу среди команд организаций среднего профессионального образования продолжаются в Великом Новгороде. Во вторник, 5 марта, в Центральной спортивной арене пройдут заключительные матчи группового этапа, сообщается на сайте объединения.

Новгородский строительный колледж возглавил группу «А», выиграв оба стартовых матча. Команда разгромила ГУМРФ со счетом 6:2 и одолела прошлогоднего победителя турнира, Гатчинский педагогический колледж (1:0). В другой встрече гатчинцы обыграли Мурманский индустриальный колледж со счетом 3:1.

В группе «Б» две победы одержал Петрозаводский педагогический колледж. Карелы были сильнее Прибалтийского строительного техникума (7:1) и Технологического колледжа из Великого Новгорода (3:0). В тот же день ТК уступил и Псковскому агротехническому колледжу со счетом 1:3.

Во второй день соревнований участники проведут заключительные матчи группового этапа. В полуфинал выйдут по два лидера каждого квартета, остальные команды сыграют за 5-8-е места. Матчи проходят в формате двух таймов по 20 минут. Финальный день турнира в прямом эфире покажет YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».